Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τις ευχές τους στον Γιαν Μοντέρο για τον σοβαρό του τραυματισμό.

Όπως έγινε γνωστό, προέκυψε μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό καθώς ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει έξι μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Λίγο μετά και το τέλος του αγώνα στην Πόλη όπου ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Εφές με 83-68, τόσο η «πράσινη» ΚΑΕ όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλαν τις ευχές για «περαστικά» στον παίκτη του Ολυμπιακού.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού