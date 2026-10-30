Παναθηναϊκός για Μοντέρο: «Ευχές για γρήγορη ανάρρωση»
Όπως έγινε γνωστό, προέκυψε μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό καθώς ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει έξι μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.
Λίγο μετά και το τέλος του αγώνα στην Πόλη όπου ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Εφές με 83-68, τόσο η «πράσινη» ΚΑΕ όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλαν τις ευχές για «περαστικά» στον παίκτη του Ολυμπιακού.
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Panathinaikos BC AKTOR extends its best wishes to Jean Montero for a speedy and full recovery. We wish you strength during this time and hope to see you back on the court as soon as possible. 🙏 #paobcaktor— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 30, 2026
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