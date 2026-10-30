Παναθηναϊκός για Μοντέρο: «Ευχές για γρήγορη ανάρρωση»

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός για Μοντέρο: «Ευχές για γρήγορη ανάρρωση»
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τις ευχές τους στον Γιαν Μοντέρο για τον σοβαρό του τραυματισμό.

Όπως έγινε γνωστό, προέκυψε μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό καθώς ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει έξι μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Λίγο μετά και το τέλος του αγώνα στην Πόλη όπου ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Εφές με 83-68, τόσο η «πράσινη» ΚΑΕ όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλαν τις ευχές για «περαστικά» στον παίκτη του Ολυμπιακού.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

 
     

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