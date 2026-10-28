Άρης - Τσεντεβίτα: Η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης
Ο Άρης φιλοξενεί την Τσεντεβίτα στο «Αλεξάνδρειο» (28/10, 19:30 LIVE από το Gazzetta), για την 5η αγωνιστική του EuroCup.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα και κάνει το 5/5 στη διοργάνωση, προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ενόψει της αναμέτρησης: «Είναι μια ομάδα με έναν καλό προπονητή. Αυτό το 0-4 στην αρχή δεν την αντιπροσωπεύει. Είναι καλύτερη ομάδα Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα που κάνουμε εμείς καλά, να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά και να βελτιωνόμαστε».
Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports 4.
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