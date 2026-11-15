Εντυπωσιακές φάσεις «έβγαλαν» οι παίκτες του Άρη κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Τη μία εντυπωσιακή φάση μετά την άλλη σημείωναν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Πρώτα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και στη συνέχεια ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ εκμεταλλεύτηκαν τις ασίστ των συμπαικτών του πραγματοποιώντας εντυπωσιακά alley-oop καρφώματα.

Την σκυτάλη πήρε ο Ι Τζέι Λιντέλ, ο οποίος έκανε το δικό του... μονόζυγο στην μπασκέτα του Ολυμπιακού.