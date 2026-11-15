Άρης - Ολυμπιακός: Το dunk party των «κιτρίνων» στην «ερυθρόλευκη» μπασκέτα
Τη μία εντυπωσιακή φάση μετά την άλλη σημείωναν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Πρώτα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και στη συνέχεια ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ εκμεταλλεύτηκαν τις ασίστ των συμπαικτών του πραγματοποιώντας εντυπωσιακά alley-oop καρφώματα.
Την σκυτάλη πήρε ο Ι Τζέι Λιντέλ, ο οποίος έκανε το δικό του... μονόζυγο στην μπασκέτα του Ολυμπιακού.
Δείτε τις εντυπωσιακές φάσεις
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