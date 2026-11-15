Άρης - Ολυμπιακός: Η χειραψία Σπανούλη - Μπαρτζώκα πριν το τζάμπολ
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Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντάλλαξαν χειραψία λίγο πριν το τζάμπολ του Άρης - Ολυμπιακός.
Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Nick Galis Hall για το πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL σε μία αναμέτρηση που αποτελεί το ντέρμπι αυτής της στροφής.
Πριν το τζάμπολ του ματς, οι προπονητές των δύο ομάδων, Βασίλης Σπανούλης και Γιώργος Μπαρτζώκας αντάλλαξαν χειραψία.
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