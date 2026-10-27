Τρινκιέρι: «Στα άσχημα μας διαστήματα, παίξαμε πραγματικά άσχημα...»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Μπαχτσεσεχίρ (84-81), εξηγώντας το πως ήρθε, μιλώντας για τα σκαμπανεβάσματα που είχε η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου...

Για την αναμέτρηση με την Μπαχτσεσεχίρ: «Αρχικά, συγχαρητήρια στη Μπαχτσεσεχίρ. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για να παρακολουθήσει κανείς. Δυστυχώς, παρά τη μεγάλη επιστροφή μας στο τέλος, φτάσαμε να απέχουμε μόλις μία κατοχή από την αντίπαλό μας, αλλά δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την ανατροπή. Πιστεύω, ωστόσο, ότι συνολικά η Μπαχτσεσεχίρ έπαιξε καλύτερα. Σε ορισμένες στιγμές έπαιξε πιο έξυπνα από εμάς. Είχαμε πολύ καλά διαστήματα, στα οποία παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ, αλλά όταν ήμασταν κακοί, ήμασταν πραγματικά πάρα πολύ κακοί. Είναι δύσκολο να κάνεις δύο μεγάλες επιστροφές σε ένα παιχνίδι, ειδικά απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα, η οποία έχει κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε και πριν από 72 ώρες νίκησε και την Μπεσίκτας.

Υπάρχουν, πάντως, πολλά θετικά στοιχεία από την εμφάνισή μας. Δεν ήταν αρκετά για να κερδίσουμε, αλλά μου άρεσε το πνεύμα που δείξαμε στην προσπάθειά μας να επιστρέψουμε. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ζητάω από τις ομάδες μου. Να μην εγκαταλείπουν ποτέ, σε καμία περίπτωση. Και εμείς δεν εγκαταλείψαμε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά».

Για την εμφάνιση του Μάρκους Φόστερ παρά την ήττα: «Είναι μια δίκαιη ερώτηση, αλλά πιστεύω ότι όταν χάνουμε παιχνίδια, το να μιλάμε για ατομικές εμφανίσεις δεν συμβαδίζει με τη νοοτροπία που θέλουμε να έχουμε. Πιστεύω ότι η ομάδα πάλεψε. Υπήρχαν παίκτες που πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις και άλλοι που δεν απέδωσαν το ίδιο καλά. Όμως κερδίζουμε ως ομάδα και χάνουμε ως ομάδα. Και όταν χάνουμε, καμία ατομική εμφάνιση δεν μπορεί να μας σώσει».

Για το τι πήγε λάθος στα άσχημα διαστήματα του ΠΑΟΚ: «Αφήσαμε τα αρνητικά συναισθήματα να μας κυριεύσουν. Είναι σε αυτές τις στιγμές που καταλαβαίνω πόσο άπειροι είμαστε ακόμη ως ομάδα. Μπορεί να κάνουμε τρεις ή τέσσερις απίστευτες ενέργειες, πραγματικά εξαιρετικές, μέσα στο ίδιο διάστημα, και αμέσως μετά να ακολουθήσουν πέντε ενέργειες, η μία χειρότερη από την άλλη. Στην αρχή πίστευα ότι αυτό οφειλόταν στην έλλειψη της αίσθησης του επείγοντος. Όμως πλέον δεν το πιστεύω, γιατί αν καταφέραμε να κάνουμε αυτή την επιστροφή, σημαίνει ότι είχαμε τη σωστή αίσθηση του επείγοντος. Είναι θέμα πειθαρχίας, πνευματικής πειθαρχίας και του να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε.

Μερικές φορές οι παίκτες, σε οποιοδήποτε επίπεδο κι αν αγωνίζονται, ξεχνούν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν μπορεί να μην είναι το καλύτερο για τους ίδιους ατομικά, αλλά είναι το καλύτερο για την ομάδα. Και εμείς βρισκόμαστε ακόμη σε μια γκρίζα ζώνη σε αυτό το κομμάτι. Μας κοστίζει, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί είμαστε ακόμη μια πολύ άπειρη ομάδα. Μαθαίνουμε καθημερινά. Εγώ μαθαίνω κάθε μέρα κάτι καινούργιο για αυτή την ομάδα και οι παίκτες μου μαθαίνουν πώς να παίζουν μαζί. Είμαστε ακόμη μια ομάδα υπό διαμόρφωση».

