Με τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ να επιστρέφει στη 12άδα, μετά την απουσία του από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κοντρα στη Μπαχτσεσεχίρ.

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον είχαν θέσει εκτός από την αναμέτρηση του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη και σήμερα, τέθηκε στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι. Έτσι, αυτός που κόπηκε από τη 12άδα, ήταν ο Γιώργος Φίλλιος...

Η 12άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ:

Μήτρου-Λονγκ, Γκρέι, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας, Μουρ, Καλάθης, Μπαζίνας