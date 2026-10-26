Μπαζίνας: «Να μην αφήσουμε τίποτα εύκολο στη Μπαχτσεσεχίρ»

Ο Νάσος Μπαζίνας τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ καλείται να ελέγξει το ρυθμό και τα ριμπάουντ στην αυριανή αναμέτρηση με τη Μπαχτσεσεχίρ (27/10, 18:00).

Ο 23χρονος γκαρντ, έχει μπει περισσότερο στο ροτέισον του Αντρέα Τρινκιέρι στα τελευταία παιχνίδια, με το αυριανό, να είναι πολύ απαιτητικό, στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ.

Στις δηλώσεις του ο Μπαζίνας ανέφερε... «Ξέρουμε ότι είναι μία πολύ καλή και έμπειρη ομάδα. Είναι η καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση. Πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και τον ρυθμό του αγώνα, να είμαστε πολύ αθλητικοί στο παιχνίδι μας και να μην αφήσουμε τίποτα εύκολο στην αντίπαλη ομάδα. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε τη νίκη».