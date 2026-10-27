ΠΑΟΚ: Η πρωινή προπόνηση στο Σινάν Ερντέμ
Η Μπαχτσεσεχίρ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup (27/10, 18:00, Live στο Gazzetta) σε ένα ντέρμπι για... γερά νεύρα. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι στοχεύει στην τέταρτη νίκη της στη διοργάνωση, κόντρα σε μια ομάδα, που έχει το ίδιο ρεκόρ με τους Θεσσαλονικείς (3-1) και μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ της.
Λίγες ώρες πριν την έναρξη του κρίσιμου αγώνα, ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε την καθιερωμένη του προπόνηση πριν το ματς στο Σινάν Ερντέμ, όπου ο Ιταλός τεχνικός τέσταρε την ετοιμότητα των παικτών του και έδωσε τις τελευταίες οδηγίες.
Morning practice 🏀 https://t.co/qJG4pI27RZ— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 27, 2026
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