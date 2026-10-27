Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Τουρκία απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ (27/10, 18:00, Live στο Gazzetta) στο ντέρμπι κορυφής του τέταρτου ομίλου για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup.

Η Μπαχτσεσεχίρ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup (27/10, 18:00, Live στο Gazzetta) σε ένα ντέρμπι για... γερά νεύρα. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι στοχεύει στην τέταρτη νίκη της στη διοργάνωση, κόντρα σε μια ομάδα, που έχει το ίδιο ρεκόρ με τους Θεσσαλονικείς (3-1) και μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ της.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του κρίσιμου αγώνα, ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε την καθιερωμένη του προπόνηση πριν το ματς στο Σινάν Ερντέμ, όπου ο Ιταλός τεχνικός τέσταρε την ετοιμότητα των παικτών του και έδωσε τις τελευταίες οδηγίες.