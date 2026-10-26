Τρινκιέρι: «Μικρές λεπτομέρειες, φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, έδωσε το στίγμα του για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μπαχτσεσεχίρ για το Eurocup (27/10, 18:00).

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και αύριο θα δώσει ένα... crash test κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ για την 5η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Eurocup, με τις δύο ομάδες να είναι αμφότερες στο 3-1.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του, στάθηκε στις σημασία που μπορούν να παίξουν μικρές λεπτομέρειες σε ένα παιχνίδι όπως το αυριανό... «Eίναι μία μεγάλη ομάδα, με ένα σπουδαίο προπονητή. Είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι για μας. Πρέπει να κάνουμε πολλά μικρά πράγματα πολύ καλά, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που φέρνουν τα μεγάλα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να ξεκινάμε από τα μεγάλα πράγματα, αλλά από τα μικρά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο δυναμικό τους παιχνίδι και να αγωνιστούμε με την απαραίτητη αυτοπεποίθηση. Είναι αήττητοι στο τουρκικό πρωτάθλημα. Έχουν κερδίσει την Φενέρμπαχτσέ, την Μπεσίκτας, και οι δύο ομάδες της Euroleague. Αυτό από μόνο του δείχνει τι είδους παιχνίδι πρέπει να κάνουμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως θα ανταποκριθούμε απέναντι σε μία ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί για να φτάσει στον τελικό για να κατακτήσει το τρόπαιο του Eurocup. Διαθέτουν πολλούς σπουδαίους παίκτες και εμείς καλούμαστε να τους αντιμετωπίσουμε εκτός έδρας» είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.