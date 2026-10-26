ΠΑΟΚ: Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον ΑΣ Πέρα στην Κωνσταντινούπολη
Στην Τουρκία βρίσκεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ (27/10, 18:00 LIVE από το Gazzetta) για το EuroCup.
Με αφορμή την παρουσία της ομάδας στη γειτονική χώρα, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ επισκέφτηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα επισκέφτηκαν και τα γραφεία του ιστορικού συλλόγου ΑΣ ΠΕΡΑ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Ο ΠΑΟΚ είναι από σήμερα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα.
Η επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν επιβεβλημένη. Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (ο Πρόεδρος Ιωάννης Πετμεζάς, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελος Τσακμακάς, ο General Manager Γιώργος Τσιάρας και ο επιχειρηματίας και φίλος της ομάδας Βασίλης Τοτόλης) επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Απόντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου που έλειπε στο εξωτερικό, η αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρέδωσε στον Πατριαρχικό Επίτροπο, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δέρκων, Απόστολο μία φανέλα της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. H φανέλα είχε τον συμβολικό αριθμό 35, καθώς φέτος συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από την εκλογή και ενθρόνιση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στον οποίο και θα παραδοθεί η φανέλα μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη.
Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ επισκέφθηκε τα γραφεία του ιστορικού συλλόγου της Κωνσαντινούπολης ΑΣ Πέρα (Beyoglu Spor). Η επίσκεψη αυτή, είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.
Την αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ υποδέχτηκε ο Γραμματέας του ΑΣ Πέρα κ.Πάρης Μάης, στον οποίο παραδόθηκε ένα συλλεκτικό λάβαρο των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, αλλά και μία φανέλα της ομάδας, με τον αριθμό 4 και την… παραδοσιακή ονομασία του συλλόγου «Α.Σ. ΠΕΡΑΝ».
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον ΑΣ Πέρα στην Κωνσταντινούπολη. https://t.co/vx0EP2NUQs https://t.co/eqcsgMYIIe— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 26, 2026
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