ΠΑΟΚ: Η αποστολή του ΠΑΟΚ για την Πόλη
Η νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ανήκει στο παρελθόν και το non-stop πρόγραμμα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι, συνεχίζεται με τον πιο απαιτητικό αντίπαλο του 4ου ομίλου του Eurocup.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ, αναχώρησε σήμερα το πρωί για την Κωνσταντινούπολη, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Μπαχτσεσεχίρ και αποτελείται από τους εξής 13 παίκτες: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας.
Στη Θεσσαλονίκη έμειναν Κακλαμανάκης και Ομορούγι, αλλά και ο Περσίδης ο οποίος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με Ουλμ και ΑΕΚ, δεν αγωνίστηκε καθόλου παρότι ήταν στη 12άδα. Επίσης, ο Μήτρου-Λονγκ που έμεινε εκτός το Σάββατο λόγω ενοχλήσεων, ταξίδεψε με την αποστολή και αύριο θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι στη διάθεση του Τρινκιέρι.
Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί σήμερα το απόγευμα στο "Sinan Erdem", όπου αύριο θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι με τη Μπαχτσεσεχίρ.
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