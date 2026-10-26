Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μπαχτσεσεχιρ (28/10, 18:00) με 13 παίκτες.

Η νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ανήκει στο παρελθόν και το non-stop πρόγραμμα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι, συνεχίζεται με τον πιο απαιτητικό αντίπαλο του 4ου ομίλου του Eurocup.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ, αναχώρησε σήμερα το πρωί για την Κωνσταντινούπολη, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Μπαχτσεσεχίρ και αποτελείται από τους εξής 13 παίκτες: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας.

Στη Θεσσαλονίκη έμειναν Κακλαμανάκης και Ομορούγι, αλλά και ο Περσίδης ο οποίος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με Ουλμ και ΑΕΚ, δεν αγωνίστηκε καθόλου παρότι ήταν στη 12άδα. Επίσης, ο Μήτρου-Λονγκ που έμεινε εκτός το Σάββατο λόγω ενοχλήσεων, ταξίδεψε με την αποστολή και αύριο θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι στη διάθεση του Τρινκιέρι.

Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί σήμερα το απόγευμα στο "Sinan Erdem", όπου αύριο θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι με τη Μπαχτσεσεχίρ.