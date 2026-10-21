Λανθασμένο φαίνεται να είναι το σχόλιο του Πάτρικ Μπέβερλι αναφορικά με την παρουσία της Βάσως Τσαρούχα σε αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ τις τελευταίες ώρες έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό, με αρκετούς παίκτες και παράγοντες της καλαθοσφαίρισης να έχουν αντιδράσει με τον δικό τους τρόπο να τα τεκταινόμενα, γύρω από το σκάνδαλο των στημένων αγώνων.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Πάτρικ Μπέβερλι, που πέρασε από τα... μέρη μας με τις φανέλες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, ο οποίος σχολίασε με ανάρτησή του τη σύλληψη της Βάσως Τσαρούχα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή ήταν διαιτητής στον αγώνα μου με τον Παναθηναϊκό, το ήξερα, ντροπή!».

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν όταν ο Αμερικανός ήταν παίκτης του Δικέφαλου του Βορρά, δεν φαίνεται να αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό με την Βάσω Τσαρούχα να βρίσκεται στη διαιτητική τριάδα. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι η Τσαρούχα ξεκίνησε να σφυρίζει στην πρώτη κατηγορία το 2013 γι΄αυτό και δεν γίνεται λόγος για το διάστημα που ο Μπέβερλι ήταν παίκτης του Ολυμπιακού (2009-10).

Οι αγώνες που έπαιξε ο Μπέβερλι κόντρα στον Παναθηναϊκό και οι διαιτητές

1. 18/01/2026 – ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης, Μπακάλης.

2. 18/02/2026 – Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης, Μπακάλης.

3. 28/05/2026 – Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 114-102 (παράταση)

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Πιτσίλκας, Χατζημπαλίδης.

4. 30/05/2026 – ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 94-102

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τηγάνης, Σκανδαλάκης.