Τρινκιέρι: «Παίζουμε άσχημα στην επίθεση...»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι τόνισε μετά τη νίκη επί της Ουλμ, ότι η ομάδα του είναι προβλέψιμη και αργή στην επίθεση, αλλά εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι αυτό θα αλλάξει.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου, μετά το παιχνίδι με τους Γερμανούς...

Για την εικόνα του αγώνα: «Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια γρήγορη εικόνα του παιχνιδιού. Για 40 λεπτά ήμασταν σταθεροί στην άμυνα, εξαιρετικοί μάλιστα στο τρίτο δεκάλεπτο, και κάναμε πολύ καλή δουλειά στα ριμπάουντ. Επίσης, ελέγξαμε τον ρυθμό του αγώνα, κάτι πολύ σημαντικό απέναντι στην Ουλμ, που προσπαθεί να εκδηλώνει τις επιθέσεις της στα πρώτα 14 δευτερόλεπτα και έχει τον υψηλότερο ρυθμό σε ολόκληρο το EuroCup.

Στη συνέχεια, όμως, διαπράξαμε ένα θανάσιμο αμάρτημα, κάνοντας 21 λάθη. Ο περιορισμός των λαθών ήταν επίσης μέρος του αγωνιστικού μας πλάνου και αυτό περιέπλεξε το παιχνίδι μας. Κάναμε λάθη στην άμυνα, δεχθήκαμε καρφώματα σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, λόγω λανθασμένων closeouts και τοποθετήσεων, αλλά συνολικά η ομάδα πάλεψε και ήταν ανταγωνιστική αμυντικά.

Θα είμαι πολύ ωμός και ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή είμαστε άσχημοι. Παίζουμε άσχημα, αλλά είμαστε ικανοί να κάνουμε όσα χρειάζονται για να κερδίζουμε παιχνίδια. Θα χρειαστεί χρόνος και ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Όλα όσα μας συμβαίνουν, όμως, είναι αναμενόμενα. Είναι οι δυσκολίες της ανάπτυξης μιας ομάδας.

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε βίντεο, να επιστρέψουμε αύριο στο γήπεδο, να προπονηθούμε και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Καταλαβαίνω ότι όλοι, ξεκινώντας από εμένα και τους παίκτες μου, θέλουμε να παίζουμε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή, όμως, αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Πρέπει να τη διαχειριστούμε και να βρούμε τον σωστό τρόπο να βελτιωθούμε».

Για τη σημασία της άμυνας: «Η άμυνά μας ήταν σταθερή. Η άμυνα και τα ριμπάουντ μάς έδωσαν τη νίκη, γιατί επιθετικά ήμασταν άσχημοι. Ξέρετε, η Ιταλία είναι μια χώρα του ποδοσφαίρου και στην Ιταλία εφεύραμε το κατενάτσιο. Μεγαλώνοντας, άκουγα συνεχώς τους μεγάλους Ιταλούς προπονητές να λένε ότι το καλύτερο σημάδι για μια ομάδα είναι να κερδίζει όταν παίζει άσχημα. Ξέρω ότι παίζουμε άσχημα στην επίθεση. Το γνωρίζω. Αλλά πρέπει να αξιοποιήσω αυτά που μου δίνει αυτή τη στιγμή η ομάδα, δηλαδή την άμυνα και τα ριμπάουντ. Πρέπει να βελτιωνόμαστε λίγο κάθε μέρα. Κάθε παίκτης πρέπει να κάνει ένα πράγμα καλύτερα, ώστε να γίνουμε καλύτεροι επιθετικά».

Για τα προβλήματα στην επίθεση και τις ευθύνες: «Ο τρόπος που παίζουμε, ο τρόπος που δημιουργούμε πλεονεκτήματα και ο τρόπος που τα αξιοποιούμε δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει. Έχουμε μείνει πίσω σε αυτό και πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας. Πρέπει να αλλάξω κάτι. Φυσικά, μας λείπει ο Νικ, αλλά δεν πιστεύουμε στις δικαιολογίες και δεν δουλεύουμε με δικαιολογίες. Αυτή η ομάδα σήμερα είχε αρκετά στοιχεία για να παίξει, να ανταγωνιστεί και να κερδίσει. Δεν καταφέραμε, όμως, να έχουμε καλή επίθεση. Εγώ έχω την ευθύνη ως προπονητής. Οι παίκτες πρέπει επίσης να τα πάνε καλύτερα. Είμαστε πραγματικά προβλέψιμοι και αργοί».

Για την απουσία του Νικ Καλάθη: «Είναι ο βετεράνος μας, ο πιο έμπειρος παίκτης μας. Όμως όλα όσα ζητάω και δεν έχω δει μέχρι στιγμής μπορούν να γίνουν και χωρίς τον Νικ. Το να κυκλοφορούμε καλύτερα την μπάλα και να την πηγαίνουμε εκεί που πρέπει είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Εκατό τοις εκατό».

Για την ενέργεια του Μπριν Ταϊρί και το αν άλλαξε το παιχνίδι: «Πιστεύω ότι χρησιμοποίησε πολύ καλά τα πόδια του, επιτιθέμενος κάθετα προς το καλάθι. Χρειαζόμασταν κάποιον που να μπορεί να δημιουργήσει πλεονέκτημα και να νικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο, γιατί δεν ήμασταν καλοί σε αυτό. Πιστεύω ότι ήταν σημαντικός, αλλά θεωρώ εξίσου σημαντική και την άμυνα του Κάιλ Αλεξάντερ στο πρώτο ημίχρονο. Μας έδωσε μεγάλη σταθερότητα. Επίσης, σημαντικά ήταν και τα λεπτά του Μπαζίνα. Φυσικά, είναι διαφορετικό να είσαι πόιντ γκαρντ στον Προμηθέα και διαφορετικό να είσαι πόιντ γκαρντ σε αυτόν τον ΠΑΟΚ.

Ακόμη μου προκαλεί πολλούς πονοκεφάλους. Πολλούς! Και λίγο πόνο στο στομάχι επίσης! Αλλά την ίδια στιγμή μάς έδωσε πράγματα απόψε. Επομένως, δε θα περιόριζα ποτέ ένα παιχνίδι στην απόδοση ενός μόνο παίκτη».

Για την επιστροφή του Νικ Καλάθη: «Δεν έχω ιδέα. Κάθε μέρα μπορεί να είναι μια καλή μέρα για την επιστροφή του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν έχει προπονηθεί τις τελευταίες επτά ημέρες. Δεν ξέρω. Αύριο θα έρθω και θα μάθω αν μπορεί να προπονηθεί. Αν δεν γίνει αύριο, θα προσπαθήσουμε την επόμενη ημέρα. Βελτιώνεται και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν πρόκειται, όμως, να βιαστώ για τίποτα. Έχουμε αρκετούς παίκτες για να αγωνιστούμε, ίσως παίζοντας άσχημα, αλλά έχουμε αρκετούς. Και είμαι απόλυτα εντάξει με το να προπονώ αυτούς τους παίκτες, να τους πιέζω και να προσπαθώ να τους κάνω καλύτερους».