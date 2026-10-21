Ταϊρί: «Πήραμε ενέργεια από τον κόσμο»

O Μπριν Ταϊρί πρωταγωνίστησε ξανά στην 4η περίοδο για τον ΠΑΟΚ, έχοντας 12 από τους 19 πόντους τότε, βοηθώντας την ομάδα του, να φτάσει στο 87-78 επί της Ουλμ.

Ο Αμερικανός γκαρντ, στάθηκε στην ενέργεια που έδωσε ο κόσμος στο γήπεδο σήμερα και τόνισε τη σημασία που είχε το αποτέλεσμα. Αναλυτικά όσα είπε...

Για τη νίκη του ΠΑΟΚ: «Μείναμε ενωμένοι και αντιμετωπίσαμε την πίεσή τους με επιθετικότητα. Τους αρέσει να ανεβάζουν τον ρυθμό και πιστεύω ότι απόψε κάναμε καλή δουλειά, κυρίως πηγαίνοντας προς το καλάθι και κερδίζοντας φάουλ. Κατά τη γνώμη μου, δε βάλαμε αρκετές βολές, αλλά το μπάσκετ είναι ένα απρόβλεπτο παιχνίδι. Στο τέλος πήραμε τη νίκη και αυτό είναι που μετράει».

Για όσα ζήτησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Προφανώς, απαιτεί από εμάς να παίζουμε άμυνα και να εφαρμόζουμε όλα τα συστήματα που δουλεύουμε στις προπονήσεις. Παράλληλα, όπως είπα, ήθελε να μην συμβιβαζόμαστε με εύκολες επιλογές και να μην παρασυρόμαστε στον ρυθμό τους, αλλά να πηγαίνουμε προς το καλάθι. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά σε αυτό και κερδίσαμε φάουλ. Πιστεύω ότι εκτελέσαμε 49 βολές απόψε. Ακολουθήσαμε το αγωνιστικό μας πλάνο και στο τέλος κερδίσαμε».

Για την ενέργεια που έδωσε ο κόσμος του ΠΑΟΚ: «Φυσικά! Μας είχε λείψει. Δεν είχαμε παίξει στην έδρα μας από το παιχνίδι με τη Μανρέσα και στα άλλα παιχνίδια που δώσαμε δεν υπήρχαν φίλαθλοι. Είναι υπέροχο που τους είχαμε ξανά κοντά μας. Μας βοηθούν, μας δίνουν ενέργεια και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της νίκης μας απόψε».