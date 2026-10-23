Τρινκιέρι: «Πληγωμένη αλλά πιο επικίνδυνη η ΑΕΚ»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε ενόψει του αυριανού ντέρμπι με την ΑΕΚ (24/10, 17:30), στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι, μετά την αναμέτρηση με την Ουλμ το βράδυ της Τετάρτης, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερες αλλαγές στους διαθέσιμους παίκτες του, δεδομένου ότι οι πιθανότητες να είναι έτοιμος ο Νικ Καλάθης αύριο, είναι ελάχιστες.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, θα πρέπει να «κόψει» δύο από τους οκτώ διαθέσιμους ξένους του, ενώ στις δηλώσεις του, μίλησε τόσο για τη δική του ομάδα, όσο και για την ΑΕΚ.

«Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα με εμπειρία και ποιότητα, που μπορεί να είναι πληγωμένη το τελευταίο διάστημα αλλά αυτό την κάνει πιο επικίνδυνη. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά, να συνεχίσουμε με την ίδια ενέργεια και προσήλωση στην άμυνα και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα λάθη, έχοντας σωστές επιλογές στην επίθεση. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην έδρα μας και όπως συνέβη την περασμένη Τετάρτη, η παρουσία των φιλάθλων μας θα μας δώσει και ρυθμό, αλλά και ενέργεια για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε» ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.