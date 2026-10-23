Sold out το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (pic)

Ρεπορτάζ:  Νίκος Μοσχοβίτης
Sold out το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (pic)

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Κατάμεστο, για ακόμα μία φορά, αναμένεται να είναι το PAOK Sports Arena, αφού όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τα εισιτήρια για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ, εξαντλήθηκαν.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία του για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, όπως και τα παιχνίδια κόντρα σε Μανρέσα και Ουλμ για το Eurocup.

H "ασπρόμαυρη" ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της GBL και έτσι το PAOK Sports Arena και αύριο, θα είναι γεμάτο απ'άκρη σ'άκρη.

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