Sold out το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (pic)
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία του για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, όπως και τα παιχνίδια κόντρα σε Μανρέσα και Ουλμ για το Eurocup.
H "ασπρόμαυρη" ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της GBL και έτσι το PAOK Sports Arena και αύριο, θα είναι γεμάτο απ'άκρη σ'άκρη.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
It’s official 🏁 SOLD OUT #PAOK ⚫️⚪️ https://t.co/Her4wz0p0F— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 23, 2026
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