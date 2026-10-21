Χάρελσον: «Ταϊρί και βολές έφεραν τη νίκη στον ΠΑΟΚ»

Ο προπονητής της Ουλμ, Τάι Χάρελσον, στάθηκε στην απόδοση του Ταϊρί στην 4η περίοδο, αλλά και στο χαμηλό ποσοστό βολών της ομάδας του

Ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ, είχε 12 από τους 19 του πόντους στην 4η περίοδο, η Ουλμ είχε 9/20 βολές και ο Τάι Χάρελσον, ξεχώρισε αυτά τα δύο στοιχεία, ως τα σημαντικότερα για την ήττα της ομάδας του στη Θεσσαλονίκη.

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Στο κρίσιμο σημείο έπαιξε με πειθαρχία και μας επιτέθηκε όπως ήθελε. Στα ίδια σημεία, έπαιξε ρόλο και ο Ταϊρί με την απόδοση του. Δε σουτάραμε καλά βολές και ο αντίπαλος είχε 23 περισσότερες εύστοχες από εμάς. Είναι μια μεγάλη διαφορά και θα πρέπει να βελτιωθούμε στην ευστοχία μας στις βολές» είπε αρχικά, ενώ όταν κλήθηκε να κάνει κάποια πρόβλεψη για την πορεία του ομίλου, σημείωσε...

«Είναι δύσκολο να κάνουμε πρόβλεψη, είναι πολύ νωρίς στη διοργάνωση. Είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός όμιλος και το βλέπετε από τα αποτελέσματα, όπως το παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Λιετκάμπελις, που μάλλον ήταν έκπληξη. Αυτό δείχνει για ποιο λόγο είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε...»