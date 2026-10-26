Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Aκόμα και ο Γκάλης να βγει πρόεδρος θα υπάρξουν αντιδράσεις»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και στάθηκε στο σενάριο που κάποιους θρύλος του μπάσκετ θα αναλάμβανε πρόεδρος της ΕΟΚ.

Το σκάνδαλο που έχει προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ, αναφορικά με την πιθανή χειραγώγηση αγώνων, από επίπεδο GBL έως και σχολικές αναμετρήσεις είναι στην κορυφή της επικαιρότητας.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Σήμερα (26/10) απολογούνται η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.

Για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μίλησε ο Νίκος Παπαδογιάννης στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκε στο ενδεχόμενο να αναλάβουν την προεδρία της ΕΟΚ κάποιοι θρύλοι του αθλήματος στη χώρα μας.

«Αν αύριο αναδειχθεί νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο Παναγιώτης Γιαννάκης, εμείς λέμε πως είναι έλμβλημα και αυτά, αλλά είμαι βέβαιος πως από την αρχή θα έχει εχθρούς και από τη θητέια του στον Ολυμπιακό. Αν μείνει ο Φασούλας θα έχει τη μισή Αθήνα και τη μισή Θεσσαλονίκη εναντίον του. Για να μην πω ολόκληρη τη Θεσσαλονική. Γιατί ούτε στον Άρη τον χωνεύουν, ούτε στον ΠΑΟΚ τον χωνεύουν για αυτό δεν πήρε ψήφους στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και αν το νέο αφεντικό είναι ο Γκάλης, κάποιος θα θυμηθεί τις φανελίτσες που φορούσε. Άσχετα αν μας έβγαζε στους δρόμους», είπε μεταξύ άλλων στο Gazz Floor by Novibet.