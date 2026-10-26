Ο Ι Τζέι Λίντελ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 4ης αγωνιστικής στην GBL χάρη στην πολύ καλή του εμφάνιση κόντρα στη Μύκονο.

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο πολυτιμότερος παίκτης προέρχεται από την Θεσσαλονίκη αλλά αυτήν την φορά από τον Άρη.

Μετά τον Τσέντι Όσμαν και τον ΠΑΟΚ, σειρά πήραν ο «κίτρινοι» με τον Ι Τζέι Λίντελ, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας του για την εκτός έδρας νίκη στη Μύκονο με 72-88.

Συγκεκριμένα πέτυχε 25 πόντους με 5/7 βολές, 4/7 δίποντα και 4/6 τρίποντα, πήρε 6 ριμπάουντ, έδωσε μια ασίστ, δέχθηκε ένα κόψιμο, κέρδισε 5 και υπέπεσε σε 2 φάουλ και έκανε 3 κλεψίματα σε 24’ και 56’’ συμμετοχής.

Αποτέλεσμα; Να συγκεντρώσει 28 βαθμούς στο ranking, επίδοση που ήταν η καλύτερη ανάμεσα στους παίκτες που συμμετείχαν στην 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της GBL.