Άρης: Ο Λιντέλ MVP της 4ης αγωνιστικής στην GBL
Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο πολυτιμότερος παίκτης προέρχεται από την Θεσσαλονίκη αλλά αυτήν την φορά από τον Άρη.
Μετά τον Τσέντι Όσμαν και τον ΠΑΟΚ, σειρά πήραν ο «κίτρινοι» με τον Ι Τζέι Λίντελ, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας του για την εκτός έδρας νίκη στη Μύκονο με 72-88.
Συγκεκριμένα πέτυχε 25 πόντους με 5/7 βολές, 4/7 δίποντα και 4/6 τρίποντα, πήρε 6 ριμπάουντ, έδωσε μια ασίστ, δέχθηκε ένα κόψιμο, κέρδισε 5 και υπέπεσε σε 2 φάουλ και έκανε 3 κλεψίματα σε 24’ και 56’’ συμμετοχής.
Αποτέλεσμα; Να συγκεντρώσει 28 βαθμούς στο ranking, επίδοση που ήταν η καλύτερη ανάμεσα στους παίκτες που συμμετείχαν στην 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της GBL.
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