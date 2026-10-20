Ο Άρης φιλοξενείται από τη Ροστόκ (20/10, 21:00, Live στο Gazzetta) για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup και οι Γερμανοί έχουν εντυπωσιαστεί από την... απόβαση των φιλάθλων των Κιτρινόμαυρων.

Ο Άρης δοκιμάζεται στην έδρα της Ροστόκ (20/10, 21:00, Live στο Gazzetta) για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup, με τους Θεσσαλονικείς του Βασίλη Σπανούλη να στοχεύουν στο 4/4 στη διοργάνωση.

Ο «Θεός του Πολέμου» θα έχει για μια ακόμη φορά στο πλευρό του την ένθερμη υποστήριξη των οπαδών του. Πιο συγκεκριμένα, το γήπεδο των Σίγουλβς, που έχει συνολική χωρητικότητα 4.550 θέσεων, θα κατακλυστεί από 800 φιλάθλους του Άρη, από 13 διαφορετικές χώρες.

Η δυναμική παρουσία των υποστηρικτών της ελληνικής ομάδας δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Γερμανούς, οι οποίοι έμειναν εντυπωσιασμένοι, κάνοντας ειδική μνεία για το ελληνικό χρώμα, που θα είναι αισθητό απόψε στις κερκίδες του γηπέδου τους.

«Ρoστόκ, έφτασε η στιγμή! Σήμερα, οι «Λύκοι» μας αντιμετωπίζουν την ελληνική ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Αναμένουμε περίπου 800 φιλοξενούμενους φιλάθλους να ενισχύσουν τον Άρη στις κερκίδες, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί! Ετοιμαστείτε, λοιπόν, ζεστάνετε τις φωνές σας και ετοιμαστείτε να στηρίξετε τους ''Λύκους'' μας», ήταν τα λόγια του γερμανικού συλλόγου ενόψει της αποψινής αναμέτρησης.