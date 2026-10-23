Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα (24/10, 15:00) με τη Μύκονο και στην 6αδα των ξένων πήρε θέση ο Στέφαν Γιόβιτς αντί του Νένο Ντιμιτρίγεβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ επέστρεψε στη δράση την περασμένη Τρίτη και στην επιβλητική νίκη του Άρη επί της Ρόστοκ. Στη Μύκονο θα κάνει πρεμιέρα και στην Basket League καθώς ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να δώσει ανάσες στον Νέναντι Ντιμιτρίγεβιτς κι έτσι ο Στέφαν Γιόβιτς μπήκε στην εξάδα των ξένων. Λόγω προβλημάτων υγείας δεν υπολογίζονται οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Λευτέρης Μποχωρίδης και Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης, αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τη Μύκονο υποστηρίζοντας ότι η ομάδα δείχνει να βρίσκεται σε αρκετά καλό μομέντουμ. «Ο τρόπος που αγωνιζόμαστε και στις δύο άκρες του παρκέ είναι αρκετά αποτελεσματικός και κάποιες στιγμές θα έλεγα και κυριαρχικός. Ωστόσο, δεν πρέπει να παρερμηνεύσουμε την υπάρχουσα συγκυρία θεωρώντας πως όλα αυτά γίνονται αυτοματοποιημένα και χωρίς να καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Ο αγώνας με τη Μύκονο είναι δύσκολος , πολύ διαφορετικός από τους αγώνες του EuroCup και απαιτείται πολύ υψηλός βαθμός συγκέντρωσης».