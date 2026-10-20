Χουγκάζ: «Μέρα με τη μέρα νιώθω την εμπιστοσύνη»

Ο Νίκος Χουγκάζ μίλησε για τη δική του κατάσταση, αλλά και γι' αυτήν του ΠΑΟΚ, πριν την αυριανή αναμέτρηση με την Ουλμ (21/10, 20:00)

Ο διεθνής φόργουορντ του ΠΑΟΚ, έχει επιστρέψει μετά το μυϊκό τραυματισμό που είχε αποκομίσει στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό και μίλησε τόσο για το αυριανό παιχνίδι με την Ουλμ, όσο και για τη δική του κατάσταση. Αναλυτικά, όσα είπε...

Για την Ουλμ και τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ: «Το χαρακτηριστικό της Ουλμ είναι ότι είναι μια πολύ νεανική ομάδα, που τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο και προσπαθεί να το μετατρέψει σε πλεονέκτημά της, έτσι ώστε να επηρεάσει και τον ρυθμό της αντίπαλης ομάδας. Θα προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε αυτό, να τρέξουμε όποτε εμείς θέλουμε και όχι όποτε θέλουν εκείνοι. Να ξεκινήσουμε δυνατά από την αρχή και να ελέγξουμε γενικά το τέμπο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».

Για την έλλειψη σταθερότητας και την πρόοδο της ομάδας: «Παιχνίδι με παιχνίδι κάνουμε βήματα. Νομίζω είναι φυσιολογικό αυτό που είπαν και οι δύο (σ.σ Τρινκιέρι, Φόστερ), ότι δεν έχουμε διάρκεια στα καλά μας διαστήματα μέσα στο παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκουμε τον τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Το δουλεύουμε αυτό σιγά σιγά στην προπόνηση και νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει στη συνέχεια».

Για τη δική του κατάσταση μετά τον τραυματισμό: «Μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, νιώθω την εμπιστοσύνη του προπονητή και όλων των παιδιών μέσα στο γήπεδο. Καταβάλλω καθημερινά μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψω και να βρω τον καλό μου εαυτό».

Για την επιθετική παραγωγικότητα της Ουλμ, αλλά και τις αμυντικές αδυναμίες της: «Είναι όπως είπα και νωρίτερα. Πρέπει να μην τους αφήσουμε να παίξουν το παιχνίδι τους. Εμείς θέλουμε να βγούμε δυνατά από την αρχή, να βάλουμε τον δικό μας ρυθμό μέσα στο παιχνίδι και να μην τους αφήσουμε να τρέξουν».