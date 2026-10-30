Στις 19 Νοεμβρίου κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία του Νίκου Γκάλη

Ο Νίκος Γκάλης το αποφάσισε και στις 19 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία του με τίτλο «No Gravity – Αψηφώντας τη βαρύτητα».

Στην αυτοβιογραφία του, ο GOAT του ελληνικού αθλητισμού ξεκινά από τα παιδικά χρόνια του στο Νιου Τζέρσεϊ και φυσικά εστιάζει στα χρόνια της σπουδαίας δράσης του και στην κληρονομιά που άφησε στο ελληνικό μπάσκετ. Πρόκειται για ένα βιβλίο 304 σελίδων στο οποίο ο Νίκος Γκάλης δεν εστιάζει μόνο στα αθλητικά επιτεύγματα αλλά περιγράφει τα γεγονότα από τη δική του ματιά, εκφράζοντας τα συναισθήματά του και ως προς το κοινωνικό αποτύπωμα της δράσης του.

«Το basketball υπήρξε για μένα κάτι παραπάνω από ένα απλό άθλημα, ήταν ένα μονοπάτι. Από τους δρόμους και τα playgrounds του Νιου Τζέρσεϊ και της Νέας Υόρκης μέχρι το κολέγιο και τα κλειστά γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Από το συνηθισμένο σενάριο ζωής ενός παιδιού μεταναστών μέχρι τη δόξα, τους τίτλους, τις τιμητικές διακρίσεις.

Προσπάθησα σε όλη μου την καριέρα να γίνω ένας άξιος πρεσβευτής του σπορ που αγάπησα, και σε όλη μου τη ζωή να εμπνεύσω τους νέους ανθρώπους ώστε να αναζητήσουν έναν υγιή τρόπο ζωής κοντά στον αθλητισμό. Κάθε φορά που ακούω τον ήχο μιας μπάλας και τις φωνές των παιδιών που παίζουν έξω, στο γηπεδάκι της γειτονιάς τους, αισθάνομαι ότι η κληρονομιά της γενιάς του ’87 και το προσωπικό μου αθλητικό και κοινωνικό αποτύπωμα είναι ένα ποτάμι που δε γυρίζει πίσω.

Το χρυσό μετάλλιο ήταν η αφορμή να αποκτήσει υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση ένα ολόκληρο έθνος που δεν είχε μάθει πως το να πατήσει στην κορυφή είναι πρώτα απ’ όλα ζήτημα πίστης. Αψηφώντας τη βαρύτητα όσων μας κρατούν στο έδαφος, όταν πιστεύουμε στον εαυτό μας κι εργαζόμαστε στοχεύοντας ψηλά, όλα είναι εφικτά», γράφει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.