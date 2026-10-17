Άρης - Μαρούσι 74-57: Τα highlights της αναμέτρησης:
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Δείτε τα highlights από τη νίκη του Άρη κόντρα στο Μαρούσι για την 3η αγωνιστική της GBL.
Ο Άρης επικράτησε του Αμαρουσίου με 74-57.
Κορυφαίος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν ο Ματ Μόργκαν με 22 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ντιμιτρίεβιτς με 14π.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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