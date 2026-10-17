Ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου επισκίασε και τη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Άρη επί του Αμαρουσίου.

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στη θλάση που υπέστη ο διεθνής φόργουορντ λέγοντας ότι… «είναι στενάχωρος ο τραυματισμός του Βασίλη γιατί πέραν των άλλων, είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Πέρα από τους αριθμούς, όποιος ξέρει μπάσκετ καταλαβαίνει το impact του Βασίλη στην ομάδα και μάλιστα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω ακόμη λεπτομέρειες καθώς πήγε κατευθείαν στην κλινική αλλά η θλάση στη γάμπα δεν είναι κάτι απλό και συνήθως παίρνει καιρό».

Στην αναφορά του για το παιχνίδι στάθηκε στη συνέπεια των παικτών. «Ήμασταν συνεπείς στην άμυνα. Χάσαμε πάρα πολλά λέι απ και θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει κάποια λάθη. Είναι μια καλή νίκη και προχωράμε», είπε και συμπλήρωσε σχετικά με το επίπεδο έντασης της ομάδας του.

«Πρέπει οι παίκτες να βάζουν το κορμί τους. Το έκαναν. Είδαμε τα επιθετικά ριμπάουντ, την ένταση στην άμυνα, μας έλειψε μόνο η συγκέντρωση με συνέπεια το ότι δεν τελειώσαμε τα εύκολα καλάθια. Δεν είναι παράπονο. Με όλο τον σεβασμό στο Μαρούσι, όταν παίζεις τέτοιο παιχνίδι και το γήπεδο είναι sold out… είναι κάτι που δεν το έχεις ξαναδεί. Οι παίκτες οφείλουν να σεβαστούν το εισιτήριο που πληρώνει ο κόσμος κι έπαιξαν γι’ αυτούς, έχοντας περηφάνια».