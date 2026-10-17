Σπανούλης: «Δεν κάναμε και την καλύτερή μας εμφάνιση επιθετικά»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τη νίκη του Άρη κόντρα στο Μαρούσι.

Ο Άρης πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση επί του Αμαρουσίου (74-57) στο Nick Galis Hall με κορυφαίο τον Ματ Μόργκαν για την 3η αγωνιστική της GBL.

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης στάθηκε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του.

Αναλυτικά

«Εντάξει, μην τρελαθούμε. Σήμερα δεν κάναμε και την καλύτερή μας εμφάνιση επιθετικά. Αμυντικά ήμασταν εκεί, δεχτήκαμε 57 πόντους. Επιθετικά δεν παίξαμε τόσο άσχημα, ήταν και λίγο ψυχολογικό. Χάσαμε πολλά εύκολα λέι απ, μας επηρέασε και ο τραυματισμός του Βασίλη (σ.σ. Χαραλαμπόπουλου), αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Είναι από αυτές τις μέρες που μπορεί να κάνεις δέκα προσπάθειες και να μη μπει καμία. Ωστόσο, η άμυνά μας ήταν εκεί και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου.

Είναι μια μακρά χρονιά και περιμένεις να τα περιμένεις όλα. Έχουμε βαθύ ρόστερ και ο καθένας πρέπει να βγει μπροστά και να καλύψει το κενό του Βασίλη».