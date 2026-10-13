Μήτρου-Λονγκ: «Είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ...»

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δεν έψαξε για δικαιολογίες μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιετκαμπέλις, ενώ τόνισε ότι περιμένει αντίδραση άμεσα.

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής γκαρντ...

Για την ήττα και όσα πρέπει να κρατήσει ο ΠΑΟΚ από το παιχνίδι: «Υπάρχουν πολλά που πρέπει να μάθουμε. Η συνοχή μας, το να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον αντίπαλο. Σούταραν εξαιρετικά την μπάλα. Έμοιαζε σαν να μην έχασαν σουτ σε ολόκληρο το παιχνίδι. Από την άλλη, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας, ώστε να τους αναγκάζουμε να αστοχούν. Θα δούμε το βίντεο και θα μάθουμε από αυτό».

Για όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι σχετικά με την έλλειψη ενέργειας και πάθους: «Συμφωνώ με όσα λέει ο προπονητής μου. Νομίζω ότι υπήρχαν κάποιες διεκδικούμενες μπάλες, κάποιες φάσεις 50-50, που χάσαμε. Υπήρχαν στιγμές που μπορούσαν να αλλάξουν την εξέλιξη του αγώνα. Αλλά, για να είμαστε δίκαιοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παίκτη, δεν ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Η πρώτη πεντάδα στο δεύτερο ημίχρονο μας έβαλε ξανά στο παιχνίδι και στη συνέχεια η δεύτερη πεντάδα, που ήρθε από τον πάγκο, μπήκε και χάσαμε ξανά το προβάδισμα. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο πράγματα που μπορούμε να πούμε. Στο τέλος της ημέρας, όμως, ήταν μια ήττα. Θα μάθουμε από αυτήν. Είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ. Οπότε θα είμαστε καλά».

Για την αντίδραση που περιμένει από την ομάδα στο επόμενο παιχνίδι: «Περιμένω μεγάλη αντίδραση. Προσωπικά, μου αρέσει να επικεντρώνομαι στο παρόν και πιστεύω ότι το ίδιο κάνουν και οι συμπαίκτες μου. Θα δούμε το βίντεο του αγώνα, θα επιστρέψουμε αύριο στο γήπεδο, θα διορθώσουμε όσα πρέπει και θα καταλάβουμε ότι τέτοιες βραδιές συμβαίνουν. Θέλουμε να αντιδράσουμε και να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ώστε να παρουσιάσουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας στο επόμενο παιχνίδι».

Για όσα τους είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Μας είπε τα ίδια που ανέφερε και δημόσια. Ότι υπήρχε έλλειψη ενέργειας. Οι αρχές μας και τα πράγματα στα οποία πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι είναι πολύ σημαντικά. Είμαστε μια ομάδα που όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν το θεωρούμε δεδομένο αυτό και δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Ξανά, αξίζουν συγχαρητήρια στη Λιετκαμπέλις. Σούταραν πραγματικά πολύ καλά και εμείς θα γίνουμε καλύτεροι μέσα από αυτή την ήττα».