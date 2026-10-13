ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλό του στο EuroCup μετά την ήττα από τη Λιετκάμπελις
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, μετά την 'ήττα από τη Λιετκάμπελις.
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Λιετκάμπελις με 95-86 για την 3η αγωνιστική του EuroCup.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, υπέστη την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση και πλέον έχει ρεκόρ 2-1.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
- Μπαχτσεσεχίρ 3-0
- ΠΑΟΚ 2-1
- Λιετκάμπελις 2-1
- Ούλμ 1-1
- Ρόμα BC 1-1
- Μανρέσα 1-2
- Μπόσνα 0-2
- Μπάλκαν 0-2
@Photo credits: x_paokbasketball
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