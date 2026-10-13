Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, μετά την 'ήττα από τη Λιετκάμπελις.

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Λιετκάμπελις με 95-86 για την 3η αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, υπέστη την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση και πλέον έχει ρεκόρ 2-1.

Αναλυτικά η βαθμολογία: