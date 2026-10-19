Όσμαν: ΜVP της αγωνιστικής στη GBL για το show με Κολοσσό
Ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε στη Ρόδο, αλλά είχε έναν Τσέντι Όσμαν από άλλο πλανήτη. Ο Τούρκος ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/11 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο,.
Οι 37 πόντοι που πέτυχε ο Τσέντι Όσμαν, αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο στην GBL. Επιπλέον αυτή η εμφάνιση είχε σαν αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Και έτσι έφτανε για να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής.
Η ομάδα της Ρόδου δεν βρήκε τρόπο να τον σταματήσει και ο Όσμαν πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στη σεζόν.
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