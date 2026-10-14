Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Ο ΠΑΟΚ ερωτεύτηκε το είδωλό του, σαν τον μυθικό Νάρκισσο»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης τα... έψαλε στον ΠΑΟΚ, σχολιάζοντας στο Gazz Floor by Novibet τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους αντιπάλους του.

O ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε στην πρώτη του ήττα στο EuroCup, με τη Λιετκαμπέλις να νικά την ομάδα του Τρινκιέρι μεε 95-86.

Η κακή αμυντική λειτουργία του Δικεφάλου του Βορρά είχε βαρύ αντίτιμο, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να προσθέτει ακόμα έναν παράγοντα που μπορεί να οδήγησε στο αποτέλεσμα αυτό.

Ο ίδιος σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet τη γενικότερη συμπεριφορά του ΠΑΟΚ πριν ξεκινήσει τις φετινές του αγωνιστικές υποχρεώσεις, χαρακτηρίζοντάς την ως αλαζονική απέναντι στους αντιπάλους του. Οι Θεσσαλονικείς μπορεί να μην υπολόγισαν σωστά τη δυναμική των άλλων τόσο στη Basket League όσο και στην Ευρώπη.

Μάλιστα, ο Νίκος Παπαδογιάννης χρησιμοποίησε τον μύθο του Νάρκισσου για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονταν οι παίκτες των «ασπρόμαυρων».