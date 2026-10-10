Η ζωή του ΠΑΟΚ, χωρίς Όσμαν-Καλάθη

Ο Νίκος Μοσχοβίτης γράφει όχι και τόσο για τη σημερινή νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά για τη διαδικασία του χτισίματος μιας καινούργιας ομάδας.

Αυτό που σκεφτόμασταν τις προηγούμενες ημέρες, το έκανε πράξη σήμερα ο Αντρέα Τρινκιέρι. Βλέποντας κάποιος την εικόνα τόσο του Τσέντι Όσμαν, όσο και του Νικ Καλάθη, στο πρόσφατο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μπόσνα, θα είχε κι αυτός τη σκέψη, ότι σε μια αναμέτρηση όπως η σημερινή, κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ELABET και με το πρόγραμμα που ακολουθεί, καλό θα ήταν αμφότεροι να μείνουν εκτός.

Ο Ιταλός το έκανε πράξη, προκειμένου να τους δώσει ανάσες, αφού την Τρίτη έχει Λιετκαμπέλις στο Πανεβέζις και στη συνέχεια, Κολοσσό στη Ρόδο. Θεωρητικά, μία αναμέτρηση όπως αυτή ήταν ευκαιρία, παράλληλα, να μοιραστεί και το ροτέισον, όπως και έγινε.

Αν εξαιρέσει κανείς ένα καλό πεντάλεπτο στο πρώτο μισό του δεύτερου δεκάλεπτου (35-20) και ένα αντίστοιχο διάστημα στο τέταρτο (81-63), ήταν αρκετά για να «καθαρίσουν» την υπόθεση νίκη. Κατά τα άλλα δε γίναμε και πολύ σοφότεροι.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε και πάλι χαμηλά στο τρίποντο (6/24), είχε και πάλι διαστήματα που ο αντίπαλος έβρισκε αρκετά εύκολα το διάδρομο για να πάει κάθετα στο καλάθι του, φυσικά και είχε ζητήματα στο «5-5», αλλά ειδικά το τελευταίο, δεν κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση για το σημείο της σεζόν που βρισκόμαστε, για μια ομάδα με τόσα καινούργια πρόσωπα.

Από την άλλη, όμως, η ίδια ομάδα θα πρέπει να μάθει να ζει και χωρίς τους δύο ηγέτες elite επιπέδου Euroleague που διαθέτει στο ρόστερ. Όχι τόσο για μια αναμέτρηση GΒL κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ELABET, αλλά για τα διαστήματα των πιο απαιτητικών αγώνων που έρχονται. Προφανώς και δύο παίκτες τέτοιου διαμετρήματος, βρίσκονται στο ρόστερ για να κάνουν τη διαφορά, όσο είναι στο παρκέ, αλλά δεν είναι και μόνοι τους.

Όταν ο ΠΑΟΚ έφερνε τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ το καλοκαίρι, στο μυαλό μας ήταν κάτι μεσημέρια Σαββάτου σαν το σημερινό. 16 πόντοι, 5 ασίστ για έναν καλό σκόρερ που παίζει με ελληνικό διαβατήριο. Δεν είναι λίγο. Δεν το απολαμβάνουν πολλοί άλλοι.

Όταν ο ΠΑΟΚ έκανε τη στρατηγική κίνηση να αγοράσει τον Νάσο Μπαζίνα από τον Προμηθέα, θα ήταν κάπως αφελές να περιμένει κάποιος από το διεθνή γκαρντ, να «κουβαλάει» την περιφέρεια μιας τέτοιας ομάδας στις πλάτες του. Σήμερα, είχε 8 πόντους, με 3 ασίστ για κανένα λάθος και είναι ξεκάθαρο ότι μετά τον Καλάθη, ο μοναδικός που έχει πρωτεύοντα χαρακτηριστικά δημιουργίας για το συμπαίκτη, παρά την εκτέλεση για τον εαυτό του, είναι αυτός.

Η περίπτωση του ΡεϊΚουάν Γκρέι είναι διαφορετική, δεδομένου ότι όλοι ξέρουμε τι να περιμένουμε, μετά τη σούπερ διετία που είχε με την ΑΕΚ. Έχασε όμως όλα τα μεγάλα φιλικά και το Super Cup, λόγω τραυματισμού. Δεν έθελξε σήμερα. Έμεινε όμως για περισσότερο από 30 λεπτά στο παρκέ, στην προσπάθεια που κάνει να ξαναβρεί ρυθμό, είχε και 12 πόντους και από τη στιγμή που ξεπερνάει τον τραυματισμό του, μόνο καλύτερα έχει μπροστά γι’ αυτόν.

Αντιλαμβανόμαστε ότι με την εικόνα και τα αποτελέσματα που είχε ο ΠΑΟΚ στο Super Cup, κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δημιουργήθηκαν ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες, αλλά συγχωρέστε μας αν γινόμαστε βαρετοί, σε παιχνίδια όπως αυτά που έχουν ακολουθήσει (και ο ΠΑΟΚ τα κέρδισε όλα), χτίζεται νοοτροπία για μια νέα ομάδα.

Μπροστά του έχει δύο πολύ απαιτητικές εκτός έδρας αποστολές, με πρώτη αυτή στη Λιθουανία, κόντρα στην αξιόμαχη Λιετκαμπέλις, που το Eurocup το ξέρει πολύ καλά. Θα έχει όμως και Καλάθη, Όσμαν πιο φρέσκους.

Υ.Γ.: Έρχεται η πρώτη εικόνα του Μοτιεγιούνας στα ασπρόμαυρα, λογικά την Τρίτη. Σημαντική και η επιστροφή του Χουγκάζ στο ροτέισον.