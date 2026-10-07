Απίθανη ήταν η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Άρη πριν από το τζάμπολ του αγώνα κόντρα στην Μπούργκος.

Οι φίλοι του Άρη, κατά την... προσφιλή τους συνήθεια, «γέμισαν» το παρκέ του «Αλεξάνδρειου» με χιλιάδες χαρτάκια.

Με το που έγινε το τζάμπολ επικράτησε πραγματικό πανδαιμόνιο στις εξέδρες του γηπέδου, με τους φίλους της ομάδας να στήνουν πραγματικό πάρτι.

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