Άρης: Τρομερή ατμόσφαιρα στο «Αλεξάνδρειο», πλημμύρισε το παρκέ με χαρτάκια και κορδέλες
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Απίθανη ήταν η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Άρη πριν από το τζάμπολ του αγώνα κόντρα στην Μπούργκος.
Οι φίλοι του Άρη, κατά την... προσφιλή τους συνήθεια, «γέμισαν» το παρκέ του «Αλεξάνδρειου» με χιλιάδες χαρτάκια.
Με το που έγινε το τζάμπολ επικράτησε πραγματικό πανδαιμόνιο στις εξέδρες του γηπέδου, με τους φίλους της ομάδας να στήνουν πραγματικό πάρτι.
Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την «κιτρινόμαυρη» παράνοια στο «Παλαί»
@Photo credits: INTIME
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