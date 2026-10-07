Οι Νίκος Γκάλης και Ρίτσαρντ Σιάο αποθεώθηκαν από τους φίλους του Άρη κατά την είσοδό τους στο «Αλεξάνδρειο».

Ο Άρης «κυνηγάει» το 2/2 στο φετινό Eurocup αντιμετωπίζοντας εντός έδρας την ισπανική Μπούργκος για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Το «παρών» έδωσαν τόσο ο Ρίτσαρντ Σιάο όσο και ο Νίκος Γκάλης, οι οποίοι γνώρισαν την αποθέωση από τους φίλους του Άρη.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο» μετά το παιχνίδι του περασμένου Απριλίου κόντρα στον Πανιώνιο ενώ και ο θρύλος της ομάδας θα παρακολουθήσει δια ζώσης το ευρωπαϊκό παιχνίδι.