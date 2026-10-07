Άρης: Γκάλης και Σιάο «ξεσήκωσαν» το «Αλεξάνδρειο»
Ο Άρης «κυνηγάει» το 2/2 στο φετινό Eurocup αντιμετωπίζοντας εντός έδρας την ισπανική Μπούργκος για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Το «παρών» έδωσαν τόσο ο Ρίτσαρντ Σιάο όσο και ο Νίκος Γκάλης, οι οποίοι γνώρισαν την αποθέωση από τους φίλους του Άρη.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο» μετά το παιχνίδι του περασμένου Απριλίου κόντρα στον Πανιώνιο ενώ και ο θρύλος της ομάδας θα παρακολουθήσει δια ζώσης το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
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