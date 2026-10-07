Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες του Άρη, της ΑΕΚ, του Κολοσσού και του Προμηθέα

Άρης, ΑΕΚ, Κολοσσός και Προμηθέας ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους την Τετάρτη (07/10). Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων.

Η σημερινή ημέρα, Τετάρτη (07/10), είναι πλούσια αναφορικά με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρης, ΑΕΚ, Κολοσσός και Προμηθέας αναμετρώνται με στόχο τη νίκη σε EuroCup, BCL και Europe Cup αντίστοιχα. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν live από το Gazzetta.

Στο Παλέ της Θεσσαλονίκης, ο Άρης υπό το βλέμμα των Γκάλη και Σιάο, θα υποδεχθεί την Μπούργκος στις 20:00 με στόχο το 2/2 στο φετινό EuroCup, έπειτα από τη νικηφόρα πρεμιέρα επί γαλλικού εδάφους απέναντι στη Λε Μαν. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της ματς για το φετινό Basketball Champions League στην έδρα της, απέναντι στην πρωταθλήτρια Φινλανδίας, Σαλόν Βίλπας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4.

Τέλος, Κολοσσός και Προμηθέας ανοίγουν τον δικό τους «χορό» στο φετινό Europe Cup κόντρα σε Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (εντός έδρας) και Τρέπτσα (εκτός έδρας), αντίστοιχα. Το ματς της ομάδας του «Νησιού των Ιπποτών» ξεκινά στις 18:00, ενώ των Πατρινών στις 19:30. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν live από το κανάλι της FIBA στο You Tube.