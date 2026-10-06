EuroCup: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Σαράγεβο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον 4ο όμιλο του Eurocup μετά τη νίκη θρίλερ του ΠΑΟΚ επί της Μπόσνα.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι κατάφερε να κάνει το 2/2 στον 4ο όμιλο του EuroCup καθώς μετά την εντός έδρας νίκη απέναντι στη Μανρέσα, επικράτησε και της Μπόσνα στο Σαράγεβο.
Την Τετάρτη (07/10) διεξάγονται τα τρία υπόλοιπα ματς του ομίλου προκειμένου να ολοκληρωθεί και η 2η αγωνιστική.
H κατάταξη στον 4ο Όμιλο
- ΠΑΟΚ 2-0
- Ουλμ 1-0
- Μπαχτσεσεχίρ 1-0
- Λιετκάμπελις 1-0
- Ρόμα 0-1
- Μπάλκαν Μπότεβγκραντ 0-1
- Μανρέσα 0-1
- Μπόσνα 0-2
Τα αποτελέσματα (2η αγωνιστική)
- Μπόσνα - ΠΑΟΚ 72-75
- Μπάλκαν Μπότεβγκραντ - Μπαχτσεσεχίρ (07/10, 19:00)
- Ρόμα - Λιετκάμπελις (07/10, 21:00)
- Μανρέσα - Ουλμ (07/10, 21:30)
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.