Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον 4ο όμιλο του Eurocup μετά τη νίκη θρίλερ του ΠΑΟΚ επί της Μπόσνα.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι κατάφερε να κάνει το 2/2 στον 4ο όμιλο του EuroCup καθώς μετά την εντός έδρας νίκη απέναντι στη Μανρέσα, επικράτησε και της Μπόσνα στο Σαράγεβο.

Την Τετάρτη (07/10) διεξάγονται τα τρία υπόλοιπα ματς του ομίλου προκειμένου να ολοκληρωθεί και η 2η αγωνιστική.

H κατάταξη στον 4ο Όμιλο

ΠΑΟΚ 2-0 Ουλμ 1-0 Μπαχτσεσεχίρ 1-0 Λιετκάμπελις 1-0 Ρόμα 0-1 Μπάλκαν Μπότεβγκραντ 0-1 Μανρέσα 0-1 Μπόσνα 0-2

Τα αποτελέσματα (2η αγωνιστική)