ΠΑΟΚ: «Απαραίτητη η αποχή του Καλάθη για 10 μέρες»
Ο Νικ Καλάθης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ, στο χθεσινό 99-77 επί του Αρη με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά όπως φαίνεται δε θα μπορέσει να βοηθήσει την Εθνική ομάδα στα κρίσιμα παιχνίδια με Γεωργία (26/11) και Ισπανία (29/11).
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ... «Ο Νικ Καλάθης παρουσίασε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα οξύ άλγος στην περιοχή του πέλματος, με συμπτώματα που σχετίζονται με την πελματιαία απονευρωσίτιδα που τον είχε ταλαιπωρήσει πριν από λίγο καιρό και κατόπιν αξιολόγησης του ιατρικού επιτελείου κρίθηκε απαραίτητη η αποχή του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για 10 ημέρες».
Ο έμπειρος πλέι μέικερ ήταν στις κλήσεις του Βασίλη Σπανουλη για το «παράθυρο» του Νοεμβρίου, αλλά μετά την εξέλιξη αυτή, όλα δείχνουν ότι δε θα μπορέσει να δώσει το «παρών».
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