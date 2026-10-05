Χάτζινς: «Οι συμπαίκτες μου είναι σε πολύ καλό επίπεδο, χρειαζόμαστε λίγο ακόμη χρόνο ως ομάδα»

Ο Τρέβορ Χάτζινς μίλησε πριν την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για τη Βοσνία, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Μπόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup (06/10, 20:30).

Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί (6/10, 20:30-Live από το Gazzetta) με την Μπόσνα επί βοσνιακού εδάφους με διακύβευμα να ντουμπλάρει τις νίκες σε ισάριθμα ματς στο φετινό EuroCup, έπειτα από την επικράτηση εις βάρος της Μανρέσα, για την πρεμιέρα της διοργάνωσης στην Πυλαία. Ο Τρέβορ Χάτζινς αναφέρθηκε στη δύσκολη νίκη κόντρα στη Μύκονο, στην ποιότητα και το ταλέντο που έχει το ρόστερ του Δικεφάλου του Βορρά αλλά και στον χρόνο που χρειάζεται ακόμη η ομάδα για να δέσει και να βρει τη χημεία της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χάτζινς: «Ήταν μια καλή και δύσκολη εμπειρία το πρώτο παιχνίδι της ελληνικής λίγκας. Δυσκολευτήκαμε αρκετά αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια του αγώνα καταφέραμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε, να βάλουμε τα σουτ και αυτό είναι που μετράει αλλά σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε σαν ομάδα.

Είμαστε ένα νέο γκρουπ παικτών, δουλεύουμε αρκετά και θέλουμε να βρούμε το συντομότερο δυνατό την καλύτερη δυνατή χημεία για να προχωρήσουμε έτσι όπως πρέπει. Αισθάνομαι ότι η ομάδα έχει πολύ καλούς παίκτες, οι συμπαίκτες μου είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η δικιά μου προσαρμογή είναι σε καλό επίπεδο, απλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμη για να βρεθούμε ως ομάδα αλλά ήδη το επίπεδο είναι ικανοποιητικό».