Τρινκιέρι: «Ο ΠΑΟΚ έκανε τη σωστή κίνηση με τον Μοτιεγιούνας»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε πριν την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για τη Βοσνία, όπου ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την Μπόσνα (06/10, 20:30) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για τη Βοσνία με στόχο το 2/2 στο φετινό EuroCup απέναντι στην Μπόσνα, έπειτα από τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Μανρέσα, στη Θεσσαλονίκη. Ο κόουτς της ομάδας της συμπρωτεύουσας, Αντρέα Τρινκιέρι, στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην ορθότητα της προσθήκης του Μοτιεγιούνας στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:

«Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η Μπόσνα θα παίξει πολύ δυνατά, είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που θα παίξουν σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να παίξουμε καλά για σαράντα λεπτά. Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο ματς σε μια πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι πάντα ο οργανισμός μας (ΠΑΟΚ) σκανάρει την αγορά και αποφάσισε να προσθέσει εμπειρία και μέγεθος. Ο Μοτιεγιούνας έχει εμπειρία και γνωρίζει καλά το άθλημα. Η κίνηση αυτή ήταν στη σωστή κατεύθυνση».