Ήδη έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια επτά εντός έδρας αγώνων του Άρη και είναι θέμα χρόνου η πώληση του συνόλου των εισιτηρίων που τέθηκαν προς διάθεση.

Τα οράματα που στέκονται πάνω σε στέρεες βάσεις και η εμφάνισης σοβαρού αγωνιστικού σχεδίου είναι τα δύο στοιχεία που χρειάζονται για να προσελκύσουν το άσβεστο ενδιαφέρον των φίλων του Άρη. Αυτό το συμπέρασμα δεν αναδείχθηκε μόνο τις τελευταίες ώρες και μέσα από τα επτά sold out που ήδη έχουν καταγραφεί, αλλά βρίσκει τις ρίζες του ακόμη και στα χρόνια που η ομάδα δεν συγκέντρωνε τις τωρινές αγωνιστικές, διοικητικές και οικονομικές προϋποθέσεις.

Ο Άρης μέτρησε πολλά sold out ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες είχε πολύ συγκεκριμένο αγωνιστικό ταβάνι. Γιατί αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία του κόσμου του. Δεν μπαίνει καν στη συζήτηση η περίοδος (2002-2010) κατά την οποία διεκδικούσε ή κατακτούσε τίτλους. Φυσικά δεν γίνεται καμία σύγκριση με την εποχή της Αυτοκρατορίας που και πέρασε στην ιστορία ως μοναδική στα χρονικά του ελληνικού αθλητισμού.

Τα συστηματικά sold out, έπειτα από την έκδοση των εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων του πρώτου γύρου της Basket League και του Eurocup, είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων έπειτα απ’ όλα όσα συνέβησαν το περασμένο καλοκαίρι. Με την άμεση διάθεση του συνόλου των εισιτηρίων διαρκείας που τέθηκαν προς διάθεση από την ΚΑΕ Άρης. Οι αξιωματούχοι της τελευταίας κατάλαβαν πολύ σύντομα ότι ακόμη κι αν διέθεταν 6.200 κάρτες διαρκείας – όσο είναι δηλαδή η νέα χωρητικότητα του Αλεξανδρείου – αυτές θα γίνονταν καπνός. Γιατί, στο μυαλό των φίλων του Άρη, δεν μετράει το όνομα του αντιπάλου ή η αγωνιστική αξία του αγώνα. Η παρουσία έχει μεγαλύτερη σημασία.

Ήδη εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μπούργος (7/10), ΑΕΚ (10/10), Τορτόνα (14/10), Τσεντεβίτα (28/10), Παναθηναϊκό (1/11), Ολυμπιακό (15/11). Πιθανόν εντός της ημέρας θα γίνει το ίδιο και στον αγώνα με το Μαρούσι καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια. Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι τίποτε λιγότερο από τα πειστήρια της αφοσίωσης του κόσμου όταν διαπιστώνει σοβαρό αγωνιστικό σχέδιο και θέλει να είναι κομμάτι αυτού.