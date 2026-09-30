Οκάμπο: «O Ταϊρί έκανε τη διαφορά»

Ο προπονητής της Μανρέσα, Ντιέγκο Οκάμπο στάθηκε στον καθοριστικό Μπριν Ταϊρί της 4ης περιόδου, στην ήττα της ομάδας του με 93-78 από τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντιέγκο Οκάμπο στη συνέντευξη Τύπου: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, έπαιξε πολύ καλά και η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή. Το πλάνο μας ήταν αρκετά καλό. Εμείς παίξαμε καλά, χάσαμε κάποια λέι-απ, κάποιες βολές, κάποια τρίποντα. Όταν παίζεις με τον ΠΑΟΚ σε τιμωρεί. Στην τελευταία περίοδο, σκόραραν 35 και εμείς 22. Ο Ταϊρί, που είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, πέτυχε συνεχόμενα τρίποντα, που έκαναν τη διαφορά. Είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».

Για το τι περιμένει από την ομάδα του στη διοργάνωση: «Ξέρουμε το επίπεδο της διοργάνωσης, παίζαμε και την περασμένη σεζόν. Φέτος, το επίπεδο έχει ανέβει σημαντικά. Για εμάς είναι πρόκληση, αλλά είναι και ευκαιρία. Είναι καλύτερο να παίζουμε με τέτοιες ομάδες, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Πρέπει να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι, για να είμαστε στην επόμενη φάση».

Για την άμυνα: «Βελτιωθήκαμε για 30’ σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Μπιλμπάο. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερη άμυνα, αυτή είναι η πρόκληση για εμένα. Είχαμε ταξίδι, δύσκολο παιχνίδι με τη Μπιλμπάο αλλά αυτό είναι δικαιολογίες και δεν θέλω ούτε να τις χρησιμοποίησω. Όταν σκοράρεις παίρνεις αυτοπεποίθηση, αλλά όταν δεν το κάνεις, πρέπει να παίξεις καλύτερη άμυνα».