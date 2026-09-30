ΠΑΟΚ - Μανρέσα: Προσωρινή διακοπή με πρόβλημα στην μπασκέτα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα διακόπηκε προσωρινά, καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα στην μπασκέτα.
Λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου μεταξύ του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά
Συγκεκριμένα εντοπίστηκε πρόβλημα με το ύψος της μπασκέτας, που επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, και το ματς να έχει διακοπεί με 1:22 για το τέλος της 3ης περιόδου. Οι άνθρωποι του γηπέδου προσπαθούν να το διευθετήσουν.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.