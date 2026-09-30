Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα διακόπηκε προσωρινά, καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα στην μπασκέτα.

Λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου μεταξύ του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά

Συγκεκριμένα εντοπίστηκε πρόβλημα με το ύψος της μπασκέτας, που επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, και το ματς να έχει διακοπεί με 1:22 για το τέλος της 3ης περιόδου. Οι άνθρωποι του γηπέδου προσπαθούν να το διευθετήσουν.



