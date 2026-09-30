Ο Βαγγέλης Λιόλιος βρίσκεται στο «Παλατάκι» προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα.

Στην «Paok Sports Arena» βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΕΟΚ, έδωσε το «παρών» στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα για την 1η αγωνιστική του EuroCup.