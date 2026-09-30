ΠΑΟΚ - Μανρέσα: Στο γήπεδο ο Βαγγέλης Λιόλιος
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Ο Βαγγέλης Λιόλιος βρίσκεται στο «Παλατάκι» προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα.
Στην «Paok Sports Arena» βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΕΟΚ, έδωσε το «παρών» στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα για την 1η αγωνιστική του EuroCup.
@Photo credits: eurokinissi, (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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