ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Τίμησε τον Σούλη Μαρκόπουλο, χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Τίμησε τον Σούλη Μαρκόπουλο, χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης

Νίκος Μοσχοβίτης
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Τίμησε τον Σούλη Μαρκόπουλο, χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης

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Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Μάλιστα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τίμησε τον πρώην τεχνικό του, χαρίζοντας το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης, στην κόρη του, τη Νάνσυ, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στην «Paok Sports Arena».

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

@Photo credits: eurokinissi
     

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