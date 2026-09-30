ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Τίμησε τον Σούλη Μαρκόπουλο, χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης
Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
Μάλιστα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τίμησε τον πρώην τεχνικό του, χαρίζοντας το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης, στην κόρη του, τη Νάνσυ, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στην «Paok Sports Arena».
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
Ο ΠΑΟΚ τιμά τη μνήμη του Σούλη Μαρκοπουλου. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Γιάννης Πετμεζας, χάρισε το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης στην κόρη του, Νάνσυ#paokbc pic.twitter.com/FEYgR1NepU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2026
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