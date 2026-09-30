Μήτρου Λονγκ: «Θέλω να κερδίσω κάτι στην καριέρα μου»

Μια δήλωση του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ έδειξε τους λόγους της αγωνιστικής μετάλλαξης του διεθνή γκαρντ του Άρη.

Η περίπτωση του Ελληνοκαναδού γκαρντ απασχόλησε έντονα στο διάστημα της προετοιμασίας και παραμένει στο προσκήνιο έπειτα από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Άρη. Οι λόγοι είναι απλοί και απολύτως ευδιάκριτοι καθότι ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ έκανε πολλά για να διασφαλίσει τη θέση του στον Άρη, φτάνοντας στο σημείο της αγωνιστικής μετάλλαξης και της προσαρμογής – σε επίπεδο αφοσίωσης – στις απαιτήσεις του τεχνικού επιτελείου. Παλιότερες αγωνιστικές συνήθειες μπήκαν στο… χρονοντούλαπο της ιστορίας γιατί αυτές θα τον άφηναν εκτός ομάδας.

Ο 30χρονος δεν είναι πλέον ο scoring guard που θα εκβιάσει προσπάθειες ή θα χαρακτηριστεί από το over dribbling παιχνίδι του. Είναι αυτός που θα πιέσει στην πρώτη μπάλα, θα βγάλει ενέργεια στο παρκέ και θα λειτουργήσει υπέρ της άρτιας κυκλοφορίας στο σετ παιχνίδι ή της άμεσης εκτέλεσης στο αντίστοιχο επιθετικής μετάβασης. Αυτές τις ευθύνες περιλαμβάνει το «συμβόλαιο συνεργασίας» του με τον Βασίλη Σπανούλη, στις ίδιες οφείλει να ανταποκριθεί. Μέχρι στιγμής το πράττει με συνέπεια κι αυτό έχει εκτιμηθεί από τους έχοντες την ευθύνη των αποφάσεων.

Έμμεσα, ο Μήτρου Λονγκ παραδέχθηκε την αλλαγή του, έπειτα από τη νίκη επί της Λε Μαν στη Γαλλία και εξήγησε ότι… «γίνομαι 30 χρονών και δεν έχω καταφέρει να κερδίσω κάτι στην καριέρα μου. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα που έχω βρεθεί ως τώρα στην επαγγελματική μου καριέρα. Δεν θέλω να έχω εγωισμό, θέλω να βάζω την ομάδα πάνω από όλα και αυτό θα κάνω για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Αν κανείς εστιάσει στο σύνολο των δηλώσεών του θα διαπιστώσει την εστίαση του Μήτρου Λονγκ στην άμυνα. Εκεί βρίσκεται εξάλλου και ο βασικός άξονας της αγωνιστικής φιλοσοφίας του προπονητή του. «Όποια ομάδα θέλει να πετύχει κάτι, η άμυνα είναι το κλειδί. Απέναντι στη Λε Μαν, βγήκαν μπροστά παιδιά όπως ο Ματ Μόργκαν, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς. Γενικώς, είναι καλό για μια ομάδα να διαθέτει πληθώρα λύσεων και παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικούς ρόλους».