Η αντιπροσωπευτική εικόνα του φετινού Άρη είναι αυτή που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο στο Λε Μαν και η οποία χαρακτηρίζεται από… τρεις αριθμούς.

Είναι πολύ συγκεκριμένες οι στατιστικές κατηγορίες στις οποίες είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται κάθε ομάδα. Είναι αυτές που δείχνουν την ενέργεια και το μαχητικό πνεύμα, τη διάθεση γι’ άμυνα αλλά και το επίπεδο συνεργασίας που πρέπει να έχει. Ρίχνοντας μια ματιά στη στατιστική του Άρη, από τη χθεσινή (29/9) νίκη στο Λε Μαν… βγάζουν μάτι τα 15 επιθετικά ριμπάουντ. Οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες είναι κάτι που θέλει ο Βασίλης Σπανούλης και είναι αλήθεια ότι θα προτιμούσε να είχαν αξιοποιηθεί καλύτερα και οι επιπλέον ευκαιρίες.

Τα 10 κλεψίματα αντιπροσωπεύουν απολύτως το στιλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει η ομάδα του. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, καθόλου τυχαία εξάλλου ο Άρης απέκτησε κυριαρχικό ρόλο στο παιχνίδι. Ο τρίτος αριθμός βρίσκεται στις 23 ασίστ που μοίρασαν οι «κίτρινοι» οι οποίες θα ήταν πολύ περισσότερες αν ήταν αποτελεσματικοί στα ελεύθερα σουτ που έβγαλαν. Προφανώς δεν βοήθησε καθόλου το 24% από μακρινή απόσταση ενώ το ποσοστό στα σουτ εντός παιδιάς ανέβηκε κατά 11.5% στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Γενικώς το δεύτερο μέρος ικανοποίησε τον Βασίλη Σπανούλη καθώς η ομάδα του άλλαξε ολοκληρωτικά τη συμπεριφορά της. Η Λε Μαν είχε +17 πόντους στο πρώτο ημίχρονο από πόντους που βρήκε στον αιφνιδιασμό αλλά και δεύτερες ευκαιρίες. Αυτή η διαφορά μειώθηκε στο -5 για τον Άρη στο τέλος του αγώνα ενώ στην κατηγορία των πόντων από λάθη αντιπάλου, ο Άρης ενώ ήταν σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση πήγε στο +4 μέσα από την άμυνά του.