Ο Τζα' Βίερ Φράνσις ήταν αυτός που «σκότωσε» τον Άρη και αναδείχθηκε MVP της εναρκτήριας ημέρας της GBL 2026-27.

Καλύτερο ποδαρικό δε θα μπορούσαν να φανταστούν ούτε η Καρδίτσα ούτε ο Τζα' Βίερ Φράνσις! Ο 23χρονος ήταν εκπληκτικός απέναντι στον Άρη βοηθώντας τους Θεσσαλούς να φτάσουν σε μια σπουδαία νίκη με 74-68 και να μπουν με το... δεξί στο πρωτάθλημα. Ο σέντερ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της πρώτης αγωνιστικής.

Ο πρωτοεμφανιζόμενος στη GBL Αμερικανός αθλητής κατέγραψε 29 πόντους με 7/8 δίποντα και 5/6 βολές, ενώ είχε 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 4 τάπες, ενώ μέτρησε και 5 κερδισμένα φάουλ σε 24:55 στο παρκέ, όντας καταλυτικός για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Έσπασε τα... κοντέρ, συγκεντρώνοντας 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και ξεκίνησε με επιβλητικό τρόπο το ταξίδι του στα μέρη μας, χαρίζοντας μια τεράστια νίκη και πλατιά χαμόγελα στους φιλάθλους της Καρδίτσας.