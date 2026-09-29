Γιόβιτς: «Ο Ζήσης μου είχε μιλήσει για τον Άρη πριν από δύο χρόνια»!

Αποκαλυπτικός σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του Eurocup ο Στέφαν Γιόβιτς αναφέρθηκε σε μια συνομιλία του με τον Νίκο Ζήση αλλά και στον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Σέρβος γκαρντ θα πρέπει να κάνει λίγη ακόμη υπομονή μέχρι το δικό του ντεμπούτο με τη φανέλα του Άρη καθώς λόγω ασθένειας έχασε σημαντικό μέρος της προετοιμασίας. Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν και τον αγώνα (21:00) του Άρη στο Λε Μαν, ο Στέφαν Γιόβιτς παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του Eurocup και μάλιστα ήταν αποκαλυπτικός ως προς το νέο εγχείρημα και τη νέα εποχή που έχει ανατείλει στον Άρη.

«Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου η παρουσία του κόουτς. Πριν από δύο χρόνια όταν ήμουν στη Βαλένθια και ο Σπανούλης δεν ήταν σε ομάδα, ο Νίκος Ζήσης ήταν τζένεραλ μάνατζερ και μετά το παιχνίδι, συναντηθήκαμε στο γήπεδο και μου είπε… ‘άκου, ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά μεγάλο, σύντομα’ και δύο χρόνια μετά είμαι εδώ. Είναι τεράστια η αίσθηση να παίξω για τον Σπανούλη, την ιστορία του κλαμπ και την ατμόσφαιρα που υπάρχει σε αυτό. Όλ’ αυτά έχουν μεγάλη αξία, αλλά ένας από τους βασικούς λόγους της απόφασής μου ήταν η επιθυμία μου να παίξω για τον Σπανούλη. Ήμασταν αντίπαλοι για πολλά χρόνια, τον αντιμετώπισα και ξέρω ότι έχει τη νοοτροπία του νικητή. Ενός πεινασμένου αθλητή που θέλει να κατακτά τίτλους. Είναι πάντα όμορφο να παίζεις για τέτοιου είδους προπονητές», είπε, αποκαλύπτοντας την προεργασία που υπήρξε στον Άρη πριν την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Συμπλήρωσε λέγοντας ότι δεν τον απασχολεί που από την Euroleague θα αγωνιστεί στο Eurocup. «Πιο σημαντικό όλων είναι η ομάδα που εκπροσωπείς και ο προπονητής για τον οποίον θα παίξεις. Δεν ενδιαφέρομαι τόσο για το όνομα της διοργάνωσης. Πέρυσι ήμουν στην Euroleague και φέτος είμαι στο Eurocup αλλά οι στόχοι της ομάδας είναι αυτοί που προσφέρουν κίνητρο νίκης και μάχης».

Ρωτήθηκε για την ενδυνάμωση τόσο του Άρη όσο και του ΠΑΟΚ και απάντησε ότι… «και οι δύο ομάδες έχουν φτιάξει σπουδαία ρόστερ και οι οπαδοί ανυπομονούν να μας δουν στο παρκέ. Δεν είναι καλό μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ, να υπάρχουν ομάδες κοντά στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Κι αυτός είναι ένας από τους λόγους να παρακολουθήσει κανείς το ελληνικό Πρωτάθλημα. Είναι πέντε ή έξι οι πολύ δυνατές ομάδες».

Κατέληξε εκθειάζοντας τη δουλειά που γίνεται στον Άρη και υποστηρίζοντας ότι οι προπονητές… «δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα», ενώ αναφέρθηκε και στο μεγάλο του χόμπι, την κιθάρα, τονίζοντας ότι μυήθηκε στη μουσική από τη μητέρα του.