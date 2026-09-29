Μήτρου-Λονγκ: «Σαν στο σπίτι μου στον ΠΑΟΚ»

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ μίλησε για το αυριανό παιχνίδι με τη Μανρέσα, αλλά και για τη δική του προσαρμογή

Ο διεθνής γκαρντ του ΠΑΟΚ, ανέφερε στη σημερινή media day, πριν την πρεμιέρα του Eurocup, κόντρα στη Μανρέσα, πως νιώθει σαν στο σπίτι του, στη νέα του ομάδα, ενώ τόνισε ότι πρέπει να δείξουν άπαντες, την καλύτερη εκδοχή του εαυτό τους, κόντρα στους Ισπανούς.

Αναλυτικά…

Για τους στόχους του ΠΑΟΚ και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα: «Δεν υποτιμάμε κανέναν και θέλουμε να προχωράμε βήμα-βήμα. Έχουμε μεγάλους στόχους αυτή τη σεζόν και όλα ξεκινούν από αύριο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα δούμε ένα κατάμεστο γήπεδο και θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τη δουλειά που έχει προηγηθεί και το sold out: «Δουλεύουμε εδώ και δύο μήνες γι’ αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίσαμε κάθε παιχνίδι της προετοιμασίας σαν να ήταν επίσημο και τώρα ήρθε η ώρα να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να τα δώσουμε όλα για τον κόσμο. Νιώσαμε τον ενθουσιασμό, την αγάπη και την ενέργεια από τη στιγμή που επιστρέψαμε στην πόλη και τώρα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τα προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και την προσέγγιση του ματς με τη Μανρέσα: «Με απόλυτη ταπεινότητα, προσεγγίσαμε πραγματικά κάθε παιχνίδι σαν να ήταν επίσημο, δείχνοντας σεβασμό στους αντιπάλους μας. Μιλάμε άλλωστε για δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Είμαστε ευχαριστημένοι με την εικόνα που παρουσιάσαμε. Κερδίσαμε το ένα παιχνίδι, χάσαμε το άλλο και πλέον προχωράμε στη Μανρέσα. Αυτά τα παιχνίδια ανήκουν στην ιστορία και αύριο θέλουμε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας, με βάση τους στόχους και τα όριά μας».

Για όσα έχει επισημάνει ο Αντρέα Τρινκιέρι ενόψει Μανρέσα: «Ο κόουτς είπε ότι είναι μία ομάδα που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Προφανώς είναι ισπανική ομάδα, παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο και πολύ γρήγορα. Είναι ένα πιο χαμηλό σχήμα σε σχέση με τις ομάδες που αντιμετωπίσαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κερδίσουμε».

Για το ρόλο του στον ΠΑΟΚ και τη συνεργασία του με τον Τρινκιέρι: «Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Έχω βρει εδώ ένα μέρος που νιώθω σαν το σπίτι μου, σε αυτή την ομάδα, με αυτή τη φανέλα και υπό τις οδηγίες αυτού του προπονητή. Ξέρει πώς να αξιοποιεί τις ικανότητές μου, ξέρει πώς να κρατά τους αντιπάλους σε αβεβαιότητα και, πάνω απ’ όλα, με ωθεί να φτάσω στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου.

Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να προσφέρω με όποιον τρόπο μπορώ, είτε έχοντας την μπάλα στα χέρια είτε παίζοντας χωρίς αυτή, αλλά πάνω απ’ όλα κάνοντας ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αυτή τη νοοτροπία και έχουμε έναν προπονητή που μας έχει καθοδηγήσει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση: να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας».