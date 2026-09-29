O Άρης ξεκινά το ταξίδι του στο Εurocup με δύσκολο εκτός έδρας ματς (21:00, Novaports 4)

Έφτασε η στιγμή για την πρώτη μάχη του Άρη στο Eurocup. Η ομάδα του Σπανούλη κοντράρεται (21:00, Novasports 4, live Gazzetta) με τη Λε Μαν και θέλει να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν έχει τον Στέφαν Γιόβιτς στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά και τους Πουλιανίτη και Τανούλη. Στο τελευταίο του φιλικό ο Άρης ηττήθηκε με 88-84 από την τουρκική Μπαχτσεσεχίρ.

Οι Γάλλοι στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος δυσκολεύτηκε, αλλά επικράτησε με 103-97 στην παράταση της Γκραβελίν.

Η αποστολή του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λίντελ, Χαραλαμπόπουλος, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα και Χατζηλάμπρου.