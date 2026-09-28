Σπανούλης: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με το ξεκίνημα της σεζόν»

Ο Άρης αντιμετωπίζει (29/9, 21:00) τη Λε Μαν στην πρεμιέρα του Eurocup και ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό της ομάδας του.

Η αποστολή του Άρη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στη Θεσσαλονίκη και ταξιδεύει με προορισμό τη Γαλλία και τον πρώτο αγώνα της σεζόν στην έδρα της Λε Μαν. Με δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα του Eurocup, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στην έναρξη της σεζόν λέγοντας ότι… «είμαστε καλά προετοιμασμένοι γι’ αυτό το παιχνίδι. Κάθε πρεμιέρα είναι ιδιαίτερη και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που δουλέψαμε στις προπονήσεις. Είχαμε τη δυνατότητα τριών-τεσσάρων καλών προπονήσεων μεταξύ του τελευταίου μας φιλικού αγώνα και του πρώτου αγώνα τον οποίον περιμένουμε με ενθουσιασμό».

Ο Βασίλης Τολιόπουλος επέστρεψε στις προπονήσεις έπειτα από την ίωση που τον ταλαιπώρησε και σημείωσε ότι… «είναι το ξεκίνημα ενός μεγάλου ταξιδιού και νιώθουμε ενθουσιασμό. Είναι μια διοργάνωση υψηλού ανταγωνισμού καθώς οι περισσότερες ομάδες δυνάμωσαν τα ρόστερ τους και πιστεύω ότι ο κόσμος θα διασκεδάσει με τα παιχνίδια. Έχουμε μεγάλη ελπίδα γι’ αυτή τη σεζόν αλλά οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά σ’ ένα ανταγωνιστικό γκρουπ. Αρχίζουμε μ’ ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι καθώς η Λε Μαν είναι μια παραδοσιακή δύναμη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δουλέψαμε αρκετά καλά στην προετοιμασία και θέλουμε στο ξεκίνημα να πετύχουμε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη».